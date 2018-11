Đoković v skupini Guga Kuerten, Federer v skupini Lleyton Hewitt

London, 5. novembra - Londonska O2 Arena bo med 11. in 18. novembrom gostila najboljših osem teniških igralcev na svetu, po današnjem žrebu pa je znano, da bo prvi igralec na lestvici ATP Srb Novak Đoković igral v skupini Guga Kuerten. V njej so še Nemec Alexander Zverev, Hrvat Marin Čilić in Američan John Isner, ki je zamenjal poškodovanega Španca Rafaela Nadala.