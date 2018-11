Janković in Logar soočila stališča o razvoju Ljubljane

Ljubljana, 5. novembra - Ljubljanski župan Zoran Janković in njegov glavni izzivalec na prihajajočih lokalnih volitvah Anže Logar sta soočila stališča, ki jih imata do nekaterih ključnih izzivov, ki prestolnico čakajo v prihodnjih štirih letih. Medtem ko bi Janković v četrtem mandatu dokončal zastavljene projekte, bi Logar v svojem prvem začel z zdravljenjem prestolnice.

Janković in Logar sta soočenje v organizaciji časnika Dnevnik začela s kratko predstavitvijo, kjer sta se oba označila za človeka, ki izpolnita dane obljube. Njuna razhajanja so se pokazala pri številnih vprašanjih.

Logar na primer meni, da je treba prestolnico pozdraviti, kar sporoča tudi njegov volilni slogan. Po njegovem mnenju je treba zdravje sicer vpeljati v vse politike mesta, kritičen pa je tudi do področja zdravstva na primarni ravni, za katerega je odgovorna občina, konkretno do dolgih čakalnih vrst za zobozdravstvene storitve, fizioterapijo in druge. Prepričan je, da bi lahko občina kot "veliki pogajalec" na trgu zakupila potrebne storitve in s tem skrajšala čakalne dobe.

Janković je poziv, da je treba Ljubljano pozdraviti, ocenil za žaljivega do mesta. "Tisto, kar ima v rokah mesto, je zagotavljanje pogojev za primarno zdravstvo," je izpostavil in poudaril, da je občina v zadnjih 12 letih prenovila vse zdravstvene domove. Ob tem je Logarju očital, da je pomešal funkciji, ki jih ima na državni in občinski ravni, in izpostavil vlogo zavoda za zdravstveno zavarovanje pri določanju programov.

Pri razpravi o sredstvih za zdravstvo Janković ni mogel mimo dejstva, da je Logar kot poslanec SDS glasoval proti zakonu o glavnem mestu, ki Ljubljani namenja dodatna sredstva. Logar je odgovoril, da ima Ljubljana dovolj denarja, da ustrezno napreduje.

Eden od neuresničenih projektov v Ljubljani je tudi prenova avtobusne in železniške postaje, ki bi se je kandidata prav tako lotila na različna načina. Janković je izpostavil, da imata "škarje in platno v rokah vlada in Slovenske železnice". Prepričan pa je, da se bo projekt premaknil z mrtve točke, saj je država v proračunu zanj namenila 66 milijonov evrov.

Logar pa je ob tem podvomil v smiselnost tega, da na območju, kjer naj bi nekoč stala Emonika, zdaj rastejo parkirišča. "Treba se je vprašati, ali je mesto naredilo vse, da se to prepreči," je dejal.

Njuni mnenji sta se kresali tudi pri vprašanju prometne politike in zastojev v mestu. Janković enega od problemov vidi v tistih voznikih, ki se v avtih vozijo sami. "Včasih je bilo na tri stanovanja eno vozilo, danes ima skoraj vsako stanovanje tri avtomobile. To je problem," je dodal. Je pa zavrnil možnost, da bi vozila iz mesta "izgnal" z ukinjanjem parkirišč in višjimi parkirninami. Hkrati je znova obljubil prenovo osrednje tržnice z garažno hišo pod njo.

Logar medtem meni, da se da zastoje na mestnih cestah delno rešiti z delovanjem pametne semaforizacije. "Današnja tehnologija to omogoča. Pametna mesta to danes rešujejo tako, da imajo poleg senzorjev gostote prometa tudi senzorje v semaforjih," je poudaril. Če bi se Ljubljana osredotočila na takšen prometni projekt, bi se lahko problem dokaj hitro rešil, meni. "Gneča bo še, ne bo pa tiste dodatne gneče, ki nastane zaradi nespametne semaforizacije," je poudaril.

Različne poglede imata Janković in Logar tudi glede participativnega proračuna, za katerega si prizadeva Logar. Kot je dejal kandidat SDS, gre za koncept, ki da del pogače skupnosti, da sama odloča o projektih, ki so zanjo pomembni. "Vi meni povejte, kam naj dam nakup bazena Vevče in obnovo. Me zanima, kje bi stal RCERO, kdo bi soglašal, da ima v četrtni skupnosti P+R," pa je naštel Janković in dejal, da se občina vsake tri mesece sestaja s četrtnimi skupnostmi, s katerimi rešuje tovrstna vprašanja, zato potreb po spremembi pri pripravi proračuna ne vidi.

Logar je medtem izpostavil, da večja participacija pri proračunu ne bi vplivala na osrednjo politiko mesta. "Če daš četrtni skupnosti milijon evrov, lahko odloča o tem, katero šolo bo najprej obnovila, katere pločnike bo naredila najprej in kje bo kolesarska steza," je ponazoril.

Janković je moral odgovarjati tudi na vprašanje o sodnih postopkih, ki ga bremenijo. Znova je poudaril, da verjame v sodstvo, tožilstvo in policijo, da sodeluje v vseh postopkih, da je njegov "nabiralnik dovolj velik za pošto", ki jo dobiva in da ima čisto vest. Poudaril je tudi, da se je 12 različnih postopkov končalo njemu v korist.

Ljubljana pod Jankovićem velja tudi za mesto, prijazno do razlik. Tako je Janković med drugim že več let "ponosen pokrovitelj Parade ponosa" in je že poročil istospolni par. Na drugi strani je Logar dejal, da se Parade ponosa kot župan ne bi udeležil, na vprašanje, ali bi poročil istospolni par, če bi ga to prosili, pa je pozval, naj ga volivci izvolijo, pa bodo videli, kaj bi storil. "Ljubljana je svobodno mesto, zato se lahko o tem svobodno odločim," je dejal.

Poleg Jankovića in Logarja se za župansko mesto v prestolnici potegujejo še Marko Koprivc (SD), Milan Jakopovič (Levica), Smiljan Mekicar (Dobra država), Mihael Rihar (Naprej Slovenija), Jožef Jarh (Stranka enakopravnih dežel), Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije), Matjaž Bidovec (Socialistična partija Slovenije) in Dragan Matić (SMC).