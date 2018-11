V kinoteki ranljivim skupinam dostopna različica komedije Gadi

Ljubljana, 6. novembra - V Slovenski kinoteki bo drevi projekcija ranljivim skupinam dostopne različice slovenskega celovečerca To so gadi. Ena najbolj priljubljenih slovenskih komedij bo prikazana s podnapisi, tolmačenjem v slovenski znakovni jezik in z zvočnim opisom. Film je bil sicer že v začetku leta predstavljen v novi, digitalizirani in restavrirani različici.