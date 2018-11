Na Goriškem v soboto več vlomov v stanovanjske hiše

Nova Gorica, 5. novembra - Novogoriški policisti so v soboto na Goriškem obravnavali več primerov vlomov v stanovanjske hiše. Zabeležili so tudi poskus vloma v župnišče v Črničah. Po zaključku preiskav bodo policisti za vse primere podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.