Evropska komisija združila moči z akvariji v boju proti onesnaževanju s plastiko

Ljubljana, 5. novembra - Evropska komisija je združila moči z akvariji po vsem svetu v boju proti onesnaževanju s plastiko. Akvariji bodo organizirali stalne dejavnosti in bodo pozvani, naj spremenijo svojo politiko javnega naročanja, na primer v menzah in trgovinah, da bi odpravili vse plastične izdelke za enkratno uporabo, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.