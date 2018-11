Društvo filmskih in televizijskih prevajalcev podelilo stanovske nagrade

Ljubljana, 6. novembra - Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev je v Slovenski kinoteki podelilo društvene nagrade za dosežke na področju podnaslovnega prevajanja za leto 2018. Nagrajeni prevajalci so Jerca Kos, Klementina Logar, Domen Kavčič in Dušan Rebolj ter Andreja Hafner Souček, ki je prejela nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo.