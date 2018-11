Raziskovalci IJS uspešni na tekmovanju s področja ambientalne inteligence

Ljubljana, 6. novembra - Raziskovalci odseka za inteligentne sisteme Instituta Jožef Stefan (IJS) so na odprtem svetovnem prvenstvu v prepoznavanju načina gibanja s senzorji v pametnem telefonu zasedli prvo in drugo mesto. Najboljše ekipe so razglasili na najpomembnejši konferenci s tega področja Ubicomp 2018, ki je letos potekala v Singapurju.