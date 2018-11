Iransko nafto bo lahko še naprej uvažalo osem držav, tudi Italija in Grčija

Washington, 5. novembra - ZDA so danes znova uvedle sankcije proti več kot 700 iranskim pravnim subjektom in posameznikom iz energetskega, pomorskega in bančnega sektorja. Iransko nafto pa bo kljub prepovedi lahko začasno še naprej uvažalo osem držav - Kitajska, Indija, Italija, Grčija, Japonska, Južna Koreja, Tajvan in Turčija, so povedali visoki ameriški predstavniki.