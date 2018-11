Spice Girls napovedale turnejo ob ponovni združitvi

London, 5. novembra - Članice glasbene skupine Spice Girls so že večkrat namignile, da se ponovno združujejo, a brez Victorie Beckham. Danes pa so Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner in Melanie Chisholm preko družabnih omrežji sporočile, da se odpravljajo na britansko turnejo, ki jo bodo s 1. junijem začele v Manchestru.