Na območju Rogaške Slatine zasegli okoli 10 kilogramov posušene konoplje

Rogaška Slatina, 5. novembra - Policisti Policijske postaje Rogaške Slatine so v petek opravili hišno preiskavo pri 46-letnemu občanu z območja Rogaške Slatine. Našli in zasegli so okoli 10 kilogramov posušene konoplje, manjšo količino konopljinega olja ter 25 sadik konoplje, visokih do 2,5 metra, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.