Prebivalci Jelendola so se lahko odpravili na delo, otroci so ostali doma

Tržič, 5. novembra - Izvajalci del v Dovžanovi soteski so uspeli tako sanirati udor na lokalni cesti, da so ga prebivalci Jelendola, ki jih je vodna ujma pred tednom dni odrezala od sveta, danes lahko prečkali peš. Ob pomoči gasilcev se je v službo v dolino tako odpravila večina zaposlenih, otroci pa so danes kljub drugačnim napovedim še ostali doma.