V EU obžalujejo ameriške sankcije proti Iranu

Bruselj/Bern, 5. novembra - EU, Francija, Nemčija in Velika Britanija so danes izrazile obžalovanje zaradi novih ameriških sankcij proti Iranu ter poudarile, da si bodo prizadevale zaščititi evropska podjetja, ki poslujejo s Teheranom. Švicarska vlada pa se z ZDA in Iranom dogovarja o vzpostavitvi plačilnega kanala za humanitarna nakazila.