Za guvernerja Banke Slovenije tudi tokrat pet kandidatov

Ljubljana, 5. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je v vnovičnem izboru za novega guvernerja Banke Slovenije in v roku, ki se je iztekel 2. novembra, prejel pet predlogov kandidatur. Kandidati za guvernerja so Jože Damijan, Eva Lorenčič, Igor Masten, Tomaž Toplak in Boštjan Vasle, so danes sporočili iz urada predsednika države.