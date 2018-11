Objavljen bo ponovljeni prvi razpis za evropsko financiranje brezplačnega dostopa do spleta

Bruselj, 5. novembra - Evropska komisija bo v sredo objavila prvi razpis v okviru pobude WiFi4EU za vzpostavitev brezplačnih javnih dostopnih točk do brezžičnega interneta. Razpis so sicer objavili že maja, a je prišlo do tehničnih težav, zaradi katerih je komisija podaljšala časovnico projekta in ponovila prvega od skupno petih razpisov v okviru pobude.