V Novem mestu vrhunec Štukljevega leta

Novo mesto, 5. novembra - V Novem mestu, kjer se je leta 1898 rodil najstarejši olimpionik in tamkajšnji častni občan Leon Štukelj, so predstavili osrednje prireditve, ki jih tamkajšnja občina in drugi pripravljajo ob letošnjem Štukljevem letu. Tega so v letu evropske kulturne dediščine posvetili 120-letnici rojakovega rojstva in vanj vključili vrsto prireditev.