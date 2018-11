Na Gorenjskem policisti obravnavali prepovedano vožnjo v naravnem okolju

Cerklje na Gorenjskem/Tržič, 5. novembra - Gorenjski policisti so v nedeljo na Brezjah pri Tržiču in na Kriški planini zaradi vožnje v naravnem okolju obravnavali tri motoriste. Motokrosist na Kriški planini se je pri padcu tako poškodoval, da so ga na zdravljenje odpeljali s helikopterjem. Kot so opozorili policisti, je vožnja z vozili na motorni pogon v naravnem okolju prepovedana.