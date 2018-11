Morje v Tržaškem zalivu se je ohladilo, ojezerjeno Cerkniško jezero

Ljubljana, 5. novembra - Veliki dotoki rek iz Italije ob zadnjih poplavah so povečali kalnost in znižali temperaturo morja v Tržaškem zalivu. Ob obilnih padavinah sta se ojezerili Cerkniško jezero in del Planinskega polja, kar se bo v naslednjih dneh ohranjalo, je za STA povedal Igor Strojan z Agencije za okolje. V prihodnjih dneh ni pričakovati nekih posebnosti.