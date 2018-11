Slovenskim ribičem še naprej hrvaške kazni zaradi ribolova v Piranskem zalivu

Ljubljana/Koper, 5. novembra - Devet let po podpisu arbitražnega sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško je slovenski ribič Silvano Radin dobil novih deset kazni zaradi ribolova v Piranskem zalivu. Kot je za STA poudaril Radin, so slovenski ribiči kaznovani samo zato, ker spoštujejo arbitražno odločbo.