Nemška industrijska naročila septembra nespremenjena

Frankfurt, 5. novembra - Nemška industrijska podjetja so septembra prejela toliko naročil kot septembra lani, kažejo podatki nemškega Združenja strojne industrije (VDMA). Razloge v združenju pripisujejo mednarodnim trgovinskim sporom, ki so podjetja pahnili v negotovost in upočasnili poslovanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.