Tedenska napoved - rekreacija od 6. do 12. 11.

IZBRANI DOGODKI

Delavnica Znebite se bolečin

Bolečine so zelo pogoste tako pri strankah kot tudi pri trenerjih, zato je pomembno, da temu problemu posvetite posebno pozornost. Bolečine se lahko pojavijo zaradi različnih razlogov, vendar so najpogosteje posledica mišičnih neravnovesij, kompenzacijskih vzorcev vadbe in vsakodnevnih aktivnosti, še posebej pri tistih, ki dolgo sedijo za računalnikom, se več ur se vozijo z avtomobilom, kot tudi zaradi asimetričnih gibov v službi ali doma, starih poškodb, deformacij in podobno. Če vas to področje zanima, boste na tem seminarju dobili vpogled in se naučili tehnik za doseganje notranjega ravnovesja telesa z dihanjem, sprostitvijo, stimulacijo sprožilnih točk, korektivnimi vajami in raztezanjem. Masterclass vadba v parih z Nino Stojadinović je zelo zabaven in kreativen način vadbe. Partner nam lahko pri vadbi pomaga prilagajati težavnost, poenostavi vadbo, korigira uspešnost, pomaga pri raztezanju, izboljša koordinacijo in hitrost, lahko nadomesti opremo ali telovadnico, nas lahko motivira, podpira, zabava in doda nekaj tekmovalnosti pri vadbi. Ob koncu vadbe pa lahko poskrbi za sprostitev v obliki masaže. Dogodek bo v soboto, 10. novembra. Informacije: http://bodifit.net/delavnica-in-masterclass-z-nino-stojadinovic/

Tekaški pozdrav jeseni na Krasu

Tekaški pozdrav jeseni na Krasu bo potekal v petek in soboto, 9. in 10. novembra. V petek zvečer ste vabljeni na Modrijane, sobota pa se bo začela kmalu po 9.00: z brezplačnim pohodom, pa s skupinskim ogrevanjem, tekmovanjem v hitri hoji tekom na 5 ali 10 kilometrov, teku najmlajših otrok in tudi šolarjev. Še posebej zanimivo zna biti na krajši preizkušnji, saj vas bodo z avtobusi najprej prepeljali na startno mesto, na avtobus pa z vami poslali še harmonikaše, ki vas bodo zabavali. Ravno Vinakrasova 5ka zna biti še kako zanimiva, saj predhodnih treningov praktično ne zahteva. Potekal bo tudi rekreativni tek na 9650 metrov. Nikar ne zamudite krasne priložnosti, da se kmalu po 13. uri s krožno avtobusno traso odpravite na obisk vinskih kleti in znamenitosti po Krasu. Informacije: www.tekaskipozdrav.si

KOLEDAR

TOREK, 6. novembra

MISLINJA - Kamni vrh (783 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SEVNICA - Pohod po Sevniški planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SREDA, 7. novembra

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Vršič (1611 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

MARIBOR - Martinova pot; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

PRESERJE - Sevniška planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SENOVO - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

ŽALEC - Zasavska sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 8. novembra

MARIBOR - Sveti Duh na Ostrem vrhu (904 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

ŠKOFJA LOKA - Razgledišče nad Logatcem; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 9. novembra

TOLMIN - Visoki Mavrinc (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

SOBOTA, 10. novembra

LJUBLJANA - Povna peč (1503 m) in Ljubeljščica (1704 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Kamniški vrh (1259 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Kepa (2143 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Matkovo okno (1800 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Goličica (2108 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Požgana Mlinarica (1868 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Medvednica (Hrv, 1030 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo.

LJUBLJANA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Otliško okno (800 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

CELJE - Resevna (682 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

DOBROVO - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOMŽALE - Delavnica Znebite se bolečin; fitnes. Informacije: http://bodifit.net/delavnica-in-masterclass-z-nino-stojadinovic/

DRAVOGRAD - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

GROSUPLJE - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HOČE - Lendavske gorice; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

JESENICE - Od Litije do Čateža; planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KOMENDA - Sv. Ambrož (1084 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KRANJ - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Pohod od Litije do Čateža; pohodništvo. Informacije: http://pdkranj.si/izleti/

KRŠKO - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LUČE - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MENGEŠ - 5. tek občine Mengeš; tek.

METLIKA - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MEŽICA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MISLINJA - Završe; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVSKE TOPLICE - 19. Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.moravske-toplice.com

MURSKA SOBOTA - Po PPP Petrovci - Tromejnik; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Pohod spomina na Krnska jezera; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Po obronkih Trške Gore; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREDDVOR - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADENCI - 36. Martinov tek, pohod in kolesarjenje; kolesarstvo.

RADENCI - 36. Martinov tek, pohod in kolesarjenje; pohodništvo.

RADOVLJICA - Steza Rimljanov; pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA NA POHORJU - Boč (978 m) in Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

SEMIČ - 9. Martinov pohod po obronkih Semiča; pohodništvo. Informacije: http://pdsemic.si

SEŽANA - Tekaški pozdrav jeseni na Krasu; tek. Informacije: www.tekaskipozdrav.si

SEŽANA - Martinščina - Debela griža (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SEŽANA - Tekaški pozdrav jeseni na Krasu: pohod po Živem muzeju Krasa; pohodništvo. Informacije: www.tekaskipozdrav.si

SLOVENJ GRADEC - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Nanos (1240 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Žerdonerjeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Martinov pohod; pohodništvo. Planinska sekcija Knauf insulation. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFJA LOKA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARTNO OB PAKI - Martinovanje; pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠOŠTANJ - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TRBOVLJE - Po vinogradniških poteh; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Pliskina pot po Krasu; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIPAVA - Pohod spomina na Krnska jezera; planinstvo. Informacije: www.pd-podnanos.si/

VIŠNJA GORA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ZREČE - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽELEZNIKI - Pohod spomina na Krnska jezera; planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽUŽEMBERK - 5. Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.webs.com

ŠENTRUPERT - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

POLJČANE - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

PUCONCI - 22. Martinov pohod po Puconcih; pohodništvo. Informacije: www.puconci.si

GORENJA VAS - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

BRDA - Martinov pohod s spoznavanjem kulturne dediščine in enogastronomije Brd; pohodništvo. Informacije: www.obcina-brda.si/dogodki/1521195370/2017121210395987/

CANKOVA - Evropski pohod prijateljstva; pohodništvo.

MAJŠPERK - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

CIRKULANE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SVETA TROJICA - 2. del po PPP; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 11. novembra

LJUBLJANA - Cimprovka (1360 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Jerebica (Ita, 2125 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Jezerski Stog (2040 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Podraška tura (852 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Kurešček (833 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dobrodelni tek Takih je mal 2018; tek. Informacije: http://takihjemal.wordpress.com/

BREŽICE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

DOBROVO - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.brda.si

GORNJA RADGONA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si/

KOČEVJE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOPER - Pohod spomina na Krnska jezera; planinstvo. Informacije: http://opd.si/

MARIBOR - Šentiljska pot; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MEDVODE - Kozjanski park; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MUTA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

PREBOLD - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Slovenjegoriška pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RUŠE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Kal (985 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

ŠALOVCI - Martinov pohod; pohodništvo.

VELIKE LAŠČE - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

ROGATEC - Javorov vrh (1434 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

HORJUL - Škofja Loka - Horjul; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 12. novembra

LJUTOMER - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

