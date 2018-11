Vaščani Grahovega ob Bači nezadovoljni s potekom sanacije plazljivega območja

Ljubljana, 5. novembra - Vaščani vasi Grahovo ob Bači, kjer direkcija za infrastrukturo sanira cesto, so zaradi neustreznega in prepočasnega reševanja plazljivega območja v osrednjem delu vasi na vlado, ministrstvi za okolje in infrastrukturo ter direkcijo naslovili protestno pismo. Sanacija ceste na njihovih objektih povzroča dodatne poškodbe, so opozorili.