New Delhi zavit v smog

New Delhi, 5. novembra - Prebivalci New Delhija so se danes zbudili v gost smog. Stopnja onesnaženosti zraka je 20-krat višja od tiste, ki jo Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) označuje kot najvišjo dovoljeno. Kakovost zraka pa naj bi se v prihodnjih dneh še poslabšala, saj se bliža praznik luči divali, ko številni prižigajo ognje in ognjemete.