Ponekod po Sloveniji ta teden usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev

Ljubljana, 5. novembra - Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna ter na širšem območju Suhe krajine, Mirnske doline in letališča v Cerkljah ob Krki bo do nedelje potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev. Območje izvajanja usposabljanja se bo dnevno določilo glede na trenutne vremenske razmere in bo potekalo v časovnih intervalih med 9. in 21. uro.