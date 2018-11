Ustanovljen Sindikat delavcev bencinskih servisov

Ljubljana, 5. novembra - Zaposleni na bencinskih servisih Petrol, OMV, Mol, Agip, Ina, Tuš, Maxen in drugih so oktobra ustanovili svoj sindikat, ki se imenuje Sindikat delavcev bencinskih servisov. Za to so se odločili zaradi slabega ekonomsko-socialnega položaja delavcev, statusa zaposlitve in nezadovoljstva nad delovanjem obstoječih sindikatov.