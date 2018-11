Tudi na ministrstvu za zdravje spodbujajo k cepljenju proti gripi

Ljubljana, 5. novembra - Cepljenje proti gripi je dokazano najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko posledica gripe, so ponovno poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Na to opozarjajo tudi na ministrstvu za zdravje, kjer so se danes nekateri zaposleni cepili proti gripi, med njimi tudi minister Samo Fakin.