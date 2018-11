Dalila Jakupovič prvi lopar Slovenije

Ljubljana, 5. novembra - Skoraj ne mine teden, da katera od slovenskih teniških igralk ne bi dosegla rekordne uvrstitve na lestvici WTA. Tokrat so to kar tri. Dalila Jakupovič je napredovala na 69. mesto in je zdaj najvišjeuvrščena Slovenka. 17-letna Kaja Juvan je skočila za 24 mest in je 174. igralka na svetu, najvišje doslej pa je tudi 18-letna Veronika Erjavec - 663.