Kranj, 5. novembra - Gorenjski prometni policisti so v nedeljo izmerili hitrost vožnje tujca, ki je pri omejitvi 110 kilometrov na uro od Lipc do Karavank z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo kar 218 kilometrov na uro. Voznika so kaznovali z globo 1200 evrov in sankcijo devet kazenskih točk, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.