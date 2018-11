Nova KBM in SKB odslej s skupno mrežo bankomatov

Ljubljana, 5. novembra - Stranke Nove KBM in SKB lahko odslej brezplačno dvigujejo gotovino in preverjajo stanje na računih v širši skupni mreži bankomatov. Banki s tem izboljšujeta svojo ponudbo in svojim strankam omogočata cenejši in lažji dostop do storitev na bankomatih, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz SKB banke.