Mayweather na silvestrovo v ring z japonskim kickbokserjem

Tokio, 5. novembra - Ameriški boksarski superzvezdnik Floyd Mayweather je sporočil, da bo prekinil upokojitev in se boril proti japonskemu kickbokserju Tenshinu Nasukawi. Borba bo v Saitami na silvestrovo. Za obračun 41-letnega Američana proti 21 let mlajšemu Japoncu je malo znanih podrobnosti, formata in pravil japonski prireditelji še niso razkrili javnosti.