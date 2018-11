Ljubljana, 5. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastajajo zastoji na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med Lukovico in Ljubljano, na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom ter na cestah Dol-Ljubljana, Pijava Gorica-Škofljica-Ljubljana ter Šmarje Sap-Škofljica in Medvode-Ljubljana.