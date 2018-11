Majda Pajnkihar sprejeta v ameriško Akademijo zdravstvene nege

Washington, 5. novembra - Majdo Pajnkihar s fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so v soboto kot eno od 20 tujcev iz celega sveta na letni konferenci v Washingtonu sprejeli v ameriško Akademijo zdravstvene nege. To je vodilna organizacija zdravstvene nege v ZDA in z 2500 člani ena največjih na svetu.