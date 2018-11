Občani Jezerskega na referendumu zavrnili spremembo meje s kamniško občino

Jezersko, 4. novembra - Občani Jezerskega so na današnjem naknadnem referendumu o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko prepričljivo zavrnili uveljavitev odloka o spremembi meje, ki so ga junija izglasovali občinski svetniki. Kamniška občina bo tako ostala brez meje z Avstrijo in možnosti črpanja sredstev za čezmejne projekte.