Anže Kopitar je dobil novega trenerja

Los Angeles, 5. novembra - Zadnje mesto na razpredelnici lige NHL ter zgolj štiri zmage v trinajstih nastopih so glavni razlog, da so lastniki hokejskega kluba Los Angeles Kings odpustili glavnega trenerja Johna Stevensa in njegovega pomočnika Dona Nachbaurja. Ekipo Anžeta Kopitarja bo zdaj vodil Kanadčan Willie Desjardins.