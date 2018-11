Primorske novice: Avtocestna (ne)normalnost (5. 11.)

Koper, 4. novembra - Avtoceste so nikoli dokončani projekti. Ko se ena dela končajo, so že nujna druga. To je z varnostnega vidika tudi prav, saj takšni objekti, z vsemi viadukti in predori vred, terjajo stalno vzdrževanje. Spomnimo se, kaj se je pred nekaj meseci zgodilo v italijanski Genovi, ko se je zrušil dotrajani viadukt, piše Silva Križman v Primorskih novicah.