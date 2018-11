New York, 4. novembra - Etiopijec Lesisa Desisa in Kenijka Mary Keitany sta zmagovalca 48. maratona po New Yorku. Za 28-letnega Etiopijca je to prvi uspeh na enem od najbolj prestižnih maratonov na svetu, Kenijka pa je v Velikem jabolku zmagala četrtič v karieri.