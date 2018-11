Finance: Saj so še slabši od nas ... (5. 11.)

Ljubljana, 4. novembra - Dejanska individualna poraba, ki kaže, kaj si privoščimo, je bila lani pri 77 odstotkih povprečja EU. To je skoraj četrtina slabše od povprečnega državljana unije. To je toliko kot Grčija, ki jo je reševala cela Evropa, in le odstotno točko več kot leto dni prej. In to v času vrtoglave, petodstotne gospodarske rasti, piše Tanja Smrekar v Financah.