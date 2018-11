Starejša Parižanka iz dolgčasa ukradla več sto igrač

Pariz, 4. novembra - V Franciji so aretirali 72-letnico, ki jo sumijo 700 tatvin, in sicer predvsem v trgovinah z igračami. V njenem stanovanju so našli več kot 1000 izdelkov, večinoma igrač, ki jih je prodajala prek spleta. Zasegli so tudi 40.000 evrov gotovine. Tatvine je ženska priznala.