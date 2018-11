Ljubljana, 4. novembra - Nogometaši sežanskega Tabora so v 14. krogu 2. slovenske lige premagali Ankaran Postojno s 3:1 in se povzpeli na tretje mesto. Veselili so se tudi nogometaši Vitanesta iz Bilj, ki so zapustili dno lestvice po zmagi proti Jadranu iz Dekanov z 1:0.