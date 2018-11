V Trstu danes vojaška parada ob obletnici konca prve svetovne vojne

Trst, 4. novembra - V Trstu bodo danes, dan po shodu italijanskih neofašistov in demonstracijah protifašistov zaznamovali dan narodne enotnosti in oboroženih sil. Vojaške slovesnosti na osrednjem trgu v Trstu se bodo udeležili italijanski predsednik Sergio Mattarella in delegacije iz dvanajstih držav, tudi Slovenije.