Salonit po preobratu do zmage v Murski Soboti

Ljubljana, 3. novembra - Potem ko sta ACH Volley z zmago v derbiju proti Mariboru in Calcit Volley že med tednom uspešno opravila svojo nalogo v 4. krogu 1. DOL za moške, je bila danes pozornost ljubiteljev odbojke usmerjena v Mursko Soboto, kjer sta se merila Panvita Pomgrad in Salonit. Domači so že vodili z 2:0, a je Primorcem uspel preobrat.