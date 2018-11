Vodilni trio brez večjih težav do novih točk

Ljubljana, 3. novembra - V 4. krogu 1. A DOL za ženske so se vodilne ekipe zanesljivo sprehodile do novih točk. GEN-I Volley je s 3:0 ugnal drugo ekipo Calcita Volleyja, Nova KBM je prav tako s 3:0 dobila sosedski obračun proti Formuli Formis, niza pa niso oddale niti odbojkarice Calcita Volleyja, ki so ugnale Ljutomer.