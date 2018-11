Facebook razmišlja o povečanju prihodkov od oglaševanja

New York, 4. novembra - Čeprav je družbeno omrežje Facebook pred dnevi poročalo o rasti četrtletnih prihodkov in vrednost delnice raste, pa se obnašanje njegovih uporabnikov spreminja, zato bo v prihodnosti vse težje služilo denar z oglasi. Ustanovitelj in šef Facebooka Mark Zuckerberg zato pravi, da morajo najti nove poti do oglaševalcev.