Bravo zadržal dve točki prednosti pred Radomljami

Ljubljana, 3. novembra - Vodilna ekipa 2. slovenske nogometne lige AŠK Bravo je v 14. krogu doma premagala Dravo Dakindo z 1:0, uspešni so bili tudi igralci drugouvrščenega Kalcerja iz Radomelj, ki so s 5:0 ugnali Rogaško. Brežice Terme Čatež so bile z 1:0 boljše od Brd, Beltinci z 2:1 od Fužinarja, Roltek Dob s 3:1 od Ilirije, Nafta in Krka sta se razšla z 2:2.