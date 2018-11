Peking, 3. novembra - V finalu teniškega turnirja WTA Elite na Kitajskem bosta igrali Avstralka Ashleigh Barty, ki je s 4:6, 6:3 in 6:2 premagala Nemko Julio Görges, in Kitajka Qiang Wang, ki je bila s 6:2 in 6:0 boljša od Španke Garbine Muguruza.