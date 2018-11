PSG z dvanajsto zaporedno zmago postavil evropski klubski rekord

Pariz, 3. novembra - Rekord nepremaganosti na začetku sezone v eni od petih najmočnejših nogometnih lig v Evropi je po novem v nogah nogometašev Paris Saint Germaina, ki so v petek v francoski prvi ligi zmagali še dvanajstič zapored. S tem so podrli 58 let star rekord angleškega Tottenhama iz sezone 1960/61, ko je ta nanizal enajst zaporednih zmag.