Bled med igrišči za golf, ki jih morate obiskati pred smrtjo

Ljubljana, 3. novembra - Bralci spletnega portala CNN so izbrali igrišča za golf, ki bi jih moral v svojem življenju obiskati vsak igralec golfa. Večinoma gre za igrišča v ZDA, v ugledni družbi pa se je znašlo tudi golfišče na Bledu, ki ga je pred kratkim na svoj seznam najboljših in najbolj prestižnih igrišč v regiji dodala tudi organizacija World of Leading Golf.