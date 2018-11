V Trstu pred začetkom shoda neofašistov poostreni varnostni ukrepi

Trst, 3. novembra - Pred današnjima shodoma neofašistov in njihovih nasprotnikov v Trstu so italijanski varnostni organi poostrili nadzor v mestu in sprejeli ukrepe za preprečitev morebitnih izgredov. Na ulicah so okrepili policijsko navzočnost. Pred začetkom obeh shodov so pridržali moška, ki sta splezala na Verdijev kip, poroča Primorski dnevnik.