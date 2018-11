Poškodovani pokal Boston Red Sox že popravili

Boston, 3. novembra - Bejzbolisti Boston Red Sox, ki so devetič postali zmagovalci severnoameriške poklicne lige baseballa MLB, so osvojeni pokal pokazali na paradi šampionov, na kateri pa je eden izmed navijačev vanj zalučal pločevinko in ga ob tem poškodoval. Iz kluba so sporočili, da so pokal že popravili.