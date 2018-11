V Indiji ubili tigrico, ki naj bi pokončala več kot deset ljudi

New Delhi, 3. novembra - V Indiji se je v petek zvečer končal eden najbolj odmevnih lovov na tigrico, ki naj bi bila odgovorna za smrt več kot deset ljudi. Tigrico, ki so jo ljubitelji divjih živali poimenovali Avni, so ustrelili v gozdovih v zvezni državi Maharashtra na zahodu Indije. Njena smrt je v javnosti sprožila burno razpravo o zakonitosti usmrtitve.