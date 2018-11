Ljubljana, 3. novembra - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v petek zvečer ob 20.17 zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, čutili pa so ga posamezni prebivalci Metlike, Kostanjevice na Krki in Šentjerneja.